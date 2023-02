Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a mers in cabinetul medicului stomatolog, iar intregita prezentatoare de la Antena Stars a avut parte de o schimbare radicala. Gabriela Cristea le-a marturisit fanilor de pe rețelele de socializare ca a decis sa-și puna aparat dentar invizibil și a dezvaluit cum se simte dupa intervenție.

- Gabriela Cristea ”a dat din casa” in ediția din aceasta seara a reality show-ului ”Mamici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars. Aflați in vacanța in Tenerife, prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au vorbit despre problema pe care o are vedeta, dar și restul familiei.

- Susținuta de soțul ei, Gabriela Cristea iși va deschide, in curand, un studio foto, in apartamentul din Dorobanți, pe care-l deține, pe langa magazinul online de haine pentru femei, pe care l-a lansat recent. Potrivit marturisirilor facute de Tavi Clonda, in exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta…

- Gabriela Cristea a fost invitata Andreei Primera la emisiunea Mireasa: Confesiuni, o producție exclusiva AntenaPlay. Prezentatoarea show-ului Mireasa. Capriciile Iubirii a povestit un moment in care a simțit ca ”moare de inima”.

- Gabriela Cristea a incantat privirile fanilor de pe Instagram cu un portret induioșator de familie. Prezentatoarea TV de la Mireasa - Capriciile Iubirii s-a lasat fotografiata in ipostaze emoționante alaturi de Tavi Clonda și cele doua fiice ale lor.

- Vedetele din nou showbiz-ul romanesc se pregatesc intens pentru Sarbatori și au mers in saloanele de infrumusețare pentru a avea parte de un rasfaț. Gabriela Cristea a avut parte de o schimbare inainte de Craciun, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Iata cum arata acum prezentatoarea…

- In weekend, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost nași de botez. Soțul prezentatoarei de la Antena Stars a fost criticat pentru ținuta aleasa la biserica. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Cristea a postat mai multe fotografii de la botezul finului lor. Vedeta și soțul ei, Tavi Clonda,…

- Ziua de astazi a fost cu totul importanta pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi au creștinat un baiețel, iar momentul le-a adus ceva emoții. Prezentatoarea TV a povestit cum s-au pregatit pentru botez.