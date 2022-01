Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, inclusiv un copil, sunt evaluate medical dupa un accident in care au fost implicate doua masini, produs sambata dimineata, pe DN 1, in zona Campina. ”Pe DN 1, in zona localitatii Campina, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme”,…

- Simona Gherghe și soțul ei impreuna cu cei doi copii au petrecut intr-o vacanța de lux in Dubai. Prezentatoarea TV a intampinat și cateva probleme și a avut parte de momente nu tocmai frumoase in vacanța, asta dupa ce starea ei de sanatate nu a fost una buna. Iata cum se simte frumoasa vedeta acum!

- Potrivit sursei citate, reprezentantii unor societati din judetul Mures ar fi atestat, in mod fictiv, prestarea unor servicii de cazare si masa catre persoane fizice beneficiare de carduri/vouchere de vacanta, pentru care ar fi platit, in numerar, 60% din valoarea acestora.Ulterior, aceste vouchere…

- Simona Gherghe a avut parte de o vacanța de vis in Dubai, alaturi de soțul și cei doi copii ai sai. Indragita prezentatoare a show-ului Mireasa și-a șinut fanii la curent și a publicat o serie de fotografii din vacanța.

- Dupa Sarbatorile petrecute intr-un cadru restrans, in familie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis sa scape de monotonie și au plecat intr-o vacanța cu fetițele lor. In aceste momente, cei patru se afla in zborul care ii va duce la destinația aleasa, aceasta fiind prima calatorie cu avionul de…

- Cinci persoane, dintre care un scafandru, si-au pierdut viata in urma inundatiilor provocate de ploile abundente in provincia Eastern Cape din Africa de Sud, a anuntat duminica un inalt oficial regional, relateaza AFP. ''Avem pana in prezent cinci morti, inclusiv un politist (...) scafandru'',…

- 72 de romani au cerut ajutorul Ambasadei Romaniei in Maroc, dupa ce au aflat ca zborurile de intoarcere in țara, din urmatoarele zile, au fost anulate. Marocul a suspendat toate zborurile,

- Cel putin 26 de persoane au murit dupa ce un autobuz de pasageri a cazut intr-un sant miercuri in Kashmirul administrat de Pakistan, au anuntat mai multi oficiali, citati de DPA. "Cel putin 26 de persoane, inclusiv femei si copii, au fost ucise in accident", a spus Mohammad Yasin, un ofiter…