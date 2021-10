In urma cu 10 zile, Gabriela Cristea a fost infectata cu noul coronavirus. Deși, Tavi Clonda și fetițele au incercat sa stea departe și sa se fereasca cat mai mult, inevitabilul s-a produs. Aceștia au fost confirmați pozitiv cu COVID-19, iar in aceste momente toata familia se afla in izolare. Iata care este starea de sanatate a celor patru!