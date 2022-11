Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a ajuns pe patul de spital. Prezentatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii intampina probleme de sanatate și se pare ca a fost internata de urgența inca de la ora 5 dimineața. Soțul ei, Tavi Clonda, ii este alaturi in aceste momente grele.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit in 2015 și formeaza unul dintre cele mai solide cuplur din showbiz. Cei doi au impreuna doua fetițe și o casnicie așa cum și-au dorit. Artistul nu ezita sa iși declare dragostea public fața de soția lui, iar astazi de ziua ei a surprins-o din nou.Gabriela…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc clipe pline de emoții astazi. Fiica lor cea mare, Victoria, a implinit 5 ani și cu aceasta ocazie prezentatoarea TV a transmis cateva ganduri bune pe rețelele de socializare. O asemenea sarbatoare nu putea trece fara o urare din dragoste de cea care i-a viața,…

- Gabriela Cristea se bucura in prezent de o cariera demna de invidiat in televiziune, insa nu a avut tot timpul aceasta meserie. Prezentatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii a marturisit cum și-a caștigat primii bani. Cu ce se ocupa vedeta inainte sa devina cunoscuta.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte de emoții mari la inceput de an școlar. Prezentatoarea de la Mireasa: Capriciile Iubirii a publicat un portret adorabil de familie, in ziua in care fiicele sale au mers la gradinița.

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru familia Andreei Esca. Fiica prezentatoarei TV a implinit frumoasa varsta de 22 de ani, iar vedeta nu a putut sa nu ii lase un mesaj emoționant cu aceasta ocazie. Mandra tare de fiica ei, Andreea Esca a postat cateva imagini cu Alexia Eram la care atașat și…

- Incepand din 29 august, Antena Stars lanseaza noua grila de programe. Emisiunile „Acces direct”, „Xtra Night Show” și „Mireasa – Capriciile iubirii” revin pe micul ecran. Ultimul an a fost unul foarte bun pentru Antena Stars, singura statie tv din Romania dedicata povestilor de viata ale celebritatilor…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au implinit 3 ani de la cununia religioasa, iar prezentatoarea TV a postat un mesaj emoționant cu ocazia acestei zile. De asemenea, vedeta a impartașit cu urmaritorii ei de pe rețelele de socializare și cateva imagini din vacanța ei și a soțului ei.