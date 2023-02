Gabriela Cristea își deschide o afacere cu amintiri fotografice! ”Ne pregătim pentru Valentine’s Day, Dragobete” Gabriela Cristea iși deschide o afacere cu amintiri fotografice! Fosta prezentatoare de televiziune ( a trecut pe la TVR, B1TV, Kanal D și Antena 1) este pe ultima suta de metri cu amenajarea unui studio foto profesional, unul care sa imortalizeze momente fericite din viețile oamenilor. Investiția in decoruri inedite și aparatura de specialitate este de 50.000 de euro, studioul fiind organizat in apartamentul din buricul targului, Calea Dorobanților, in care a locuit inainte sa se mute intr-o vila noua, la Corbeanca. Soția solistului Tavi Clonda, Gabriela Cristea (48 de ani) mai are deschis și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

