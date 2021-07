Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii, dar și cea a televiziunii sunt indoliate! Cantareața și renumita prezentatoare de televiziune Raffaella Carra s-a stins din viața. Potrivit presei internaționale, aceasta a murit la varsta de 78 de ani, dupa ce a dus o lupta grea cu o boala nemiloasa ce „i-a cuprins corpul fragil”. Detalii…

- Turma de elefanti care a calatorit 500 de kilometri a uimit lumea, chiar si pe oamenii de stiinta care credeau ca inteleg totul despre aceste animale. Elefantii au inceput calatoria primavara trecuta, cand au plecat din Rezervatia Naturala in care se aflau. Ei sunt urmariti acum presa internationala…

- Gabriela Cristea este foarte apreciata de public pentru profesionalismul de care da dovada in cadrul emisiunilor din care face parte, in rolul de prezentator, dar iata pentru ce a fost taxata de fani.

- A trecut un an de la moartea fulgeratoare a lui Costin Marculescu. Pe 8 iunie 2020, Marculescu a facut infarct, in propria locuinta. La un an de la decesul tragic al acestuia, familia actorului i-a organizat vineri, 4 iunie, parastasul, insa imaginea de la cimitirul Reinvierea a fost dezolanta!

- Simpaticul prezentator de la emisiunea “Ce spun romanii”, de la PRO-TV, trece printr-o perioada destul de dificila din viața sa. Vedeta a declarat recent ca relația sa cu primul copil din casatoria anterioara este una destul de tensionata. Asta din cauza ca adolescenta nu iși dorește sa comunice cu…

- Jador arunca bomba in mediul online. Fostul Faimos de la Survivor Romania ar fi trebuit sa participe la Asia Express sezonul 4, dar nu a mai ajuns sa plece in Turcia. Care a fost motivul. Manelistul și-a surprins fanii cu declarațiile acestea. Nimeni nu se aștepta la acest raspuns. Cine este artistul…

- Marea finala de la Te cunosc de undeva l-a adus pe Pepe in pielea personajului Whoopi Goldberg. Concurentul a impresionat pe toata lumea in singurul travesti din aceasta seara, unul plin de multa energie.

- Gabriela Cristea a povestit pe rețelele de socializare ca trece printr-o perioada cumplita. Vedeta de la Antena Stars a marturisit ca a fost nevoita sa iși faca singura unghiile, iar ce a urmat dupa este de coșmar. Bruneta a facut o alergie de pe urma careia mainile i s-au umflat vizibil, starea generala…