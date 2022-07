Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil se pregatesc intens de vacanța, astfel ca acum, soția prezentatorului TV se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile, motiv pentru care a mers repede la medicul estetician. Iata la ce procedura a apelat frumoasa blondina de data aceasta!

- Nicoleta Luciu a mers in cabinetul medicului și și-a facut o noua procedura. Vedeta le-a marturisit fanilor ei de pe rețelele de socializare ca a urmat un tratament timp de opt luni pentru creșterea parului .

- Oana Roman iși dorește de fiecare data sa arate in cea mai buna forma a ei, iar de aceasta data vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru o noua procedura non-invaziva. Oana Roman a apelat la un tratament la nivelul feței pentru riduri și cearcane.

- La Met Gala 2022, Kim Kardashian a purtat rochia lui Marilyn Monroe, pe care artista a imbracat-o la ziua de naștere a președintelui John F. Kennedy, in 1962. Pentru a intra in rochia respectiva, fosta soție a lui Kanye West a fost nevoita sa slabeasca 7 kilograme in timp record.Kim Kardashian a slabit…

- Nicoleta Nuca face ce face și intra in atenția tuturor! Recent, artista s-a afișat in mediul online, direct din cabinetul medicului estetician, la care a mai apelat de cateva ori in trecut. Iata ce schimbare și-a facut de data aceasta frumoasa cantareața!

- Bianca Dragușanu a mers cu mama ei la medicul estetician, insa nici ea nu a scapat de o noua intervenție. Vedeta le-a spus fanilor de pe pagina sa de socializare la ce procedura a apelat de aceasta data.

- Larisa Udila iți dorește de fiecare data sa arate in cea mai buna forma a ei și este adepta schimbarilor majore. Vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru noi proceduri invazive. De data aceasta, frumoasa șatena a apelat la un tratament la nivelul feței și are de gand sa-și injecteze și…

- Momente grele pentru Gabriela Cristea! Celebra prezentatoare de televiziune a ajuns de urgența la spital cu una din fiice. Mezina familiei nu s-a simțit deloc bine chiar in ziua de Paște. Ce s-a intamplat cu micuța Iris Thea? Fanii moderatoarei s-au ingrijorat pentru ea. Vedeta a povestit totul in fața…