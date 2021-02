Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a facut curațenie in sertarele cu hainuțe ale fetițelor și a strans saci cu rochițe și alte articole vestimentare pe care le doneaza copiilor fara posibilitați. Vedeta și soțul ei au ales cu grija tot ce nu mai poarta micuțele Victoria și Iris.

- Gabriela Cristea are multe talente ascunse. Vedeta de televiziune a facut balet pentru mulți ani in copilarie, iar acum vrea sa dea mai departe tot ce a invațat. Le-a amenajat fetițelor o camera pentru dans și s-a transformat in profesoara. Micuțele par sa fi moștenit inclinațiile mamei lor, in special…

- Gabriela Cristea este o adevarata gospodina! Soția lui Tavi Clonda a demonstrat ca deși are un program extrem de incarcat, atat prin prisma carierei, cat și pentru faptul ca se ocupa in permanența de educația și creștelor fiicelor ei superbe alaturi de partenerul ei, vedeta de la Antena Stars face curațenie…

- Gabriela Cristea și-a pus fanii de pe rețelele de socializare pe ganduri, dupa ce le-a transmis public ca a ajuns pe mainile medicilor, din nou. Soția lui Tavi Clonda le-a dezvaluit internauților ca are de rezolvat mai multe probleme, motiv pentru care a apelat la ajutorul specialiștilor. Iata ce s-a…

- Gabriela Cristea este o mama model in adevaratul sens al cuvantului! Cu toate ca face orice pentru a le mulțumi pe fiicele ei, Victoria și Iris, frumoasa prezentatoare de televiziune nu uita sa le puna la punct. Iata ce lecție importanta de educație le-a dat soția lui Tavi Clonda fetițelor lor!

- Gabriela Cristea are planuri mari pentru 2021! Cu toate ca ne aflam abia la inceputul anului, frumoasa prezentatoare a anunțat ca se va reintoarce in televiziune, insa nu singura, ci alaturi de cele mai dragi ființe din viața ei: soțul ei, Tavi Clonda, și cele doua fiice superbe: Victoria și Iris. Iata…

- Gabriela Cristea revine pe micile ecrane, insa nu singura,ci alaturi de familia ei. Astfel ca, incepand din 20 ianuarie, telespectatoriivor avea parte de un nou reality show la Antena Stars, care ii are in prim planpe Gabriela Cristea, Tavi Clonda si cele doua fetite ale lor, Bella VictoriaMargot si…

- Gabriela Cristea a ales sa se dedice familiei sale dupa ce a incheiat proiectul ”Like a Star” de la Antena Stars. Astfel, in așteptare de noi oferte care sa ii surada, prezentatoarea TV s-a aciuat casnicelor, meserie deloc ușoara, mai ales daca prin casa umbla doi copii. Vedeta a povestit pentru Click!…