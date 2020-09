Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare realizata cu o camera a unui motociclist surprinde cadre relevante atat inainte, cat și dupa accidentul rutier in care a fost implicata, recent, mașina in care se afla ministrul Transporturilor, pe DN7, in județul Argeș. Inregistrarea ajunsa pe Internet dezvaluie momente in care autoturismul…

- Dupa ce s-a declarat nemulțumita de aspectul corpului ei, Lidia Buble a luat atitudine, și-a schimbat stilul alimentar și a inceput sa faca antrenamente spartane la sala de fitness, iar rezultatele sunt mai mult decat satisfacatoare. Drept pentru care, odata cu accentuarea formelor trupului sau, a venit…

- Mirela Vaida a facut spectacol pe internet, unde și-a bucurat admiratorii oferindu-le un show live. Artista a cantat o piesa care a adunat zeci de mii de reacții pozitive din partea admiratorilor.

- Gabriela Cristea ne-a șocat pe toți! Vedeta de la Antena Stars a uimit pe toata lumea cu ultima sa apariție. Frumoasa prezentatoare TV a slabit enorm, iar asta se vede cu ochiul liber. Stați sa vedeți ce reacție au avut fanii!

- Gabriela Cristea pregatește o revenire pe micile ecrane, ce va avea loc cel mai probabil in toamna. Vedeta a declarat ca a primit o oferta in acest sens, insa nu a vrut sa dezvaluie prea multe detalii. Citeste si: Gabriela Cristea, DEZVALUIRI-SOC despre moartea mamei sale. De ce nu a mers…

- Polițiștii clujeni s-au autosesizat dupa ce, luni, a aparut in spațiul public o filmare cu un tanar care urina, in plina zi, in lacul Chios, din Parcul Central.Imaginile in cauza au ajuns virale pe internet, fiind distribuite de sute de ori.Vezi video AICI - Imagini JENANTE! Un tanar filmat in timp…

- Imagini de senzație de la primele concerte susținute de Delia, dupa ce romanii au ieșit din situația de criza, cauzata de epidemia de coronavirus. Artista și-a invitat fanii la iarba verde, iar spectacolul a fost la superlativ!