- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea revine de astazi, luni, la TV, cu un nou show de dating. Gabriela Cristea se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru premiera emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi” , un dating-show care va incepe astazi, de la ora 18.45, la Antena Stars. Emoțiile…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni și este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa susțina și o reprezentație. “Nu…