Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Liviu Varciu si Anda Calin s-au despartit a pus pe jar pe toata lumea. Desi Liviu a dat declaratii si a explicat motivele separarii, gurile rele au inceput sa faca tot felul de presupuneri si supozitii. Cine o fi gresit, cine pe cine a parasit, dar oare nu se impaca si unde s-a mutat Anda…

- Gabi Cristea și Tavi Clonda vor spune da, in fața altarului, peste doar citeva luni, iar prezentatoarea TV vrea sa fie in forma maxima la cununia religioasa. Chiar daca evenimentul se anunța a fi unul intim, desfașurat strict in compania apropiaților, Gabi vrea ca oglinda sa-i zambeasca, atunci cand…

- Cum s-au imbolnavit Gabriela Cristea și Madalin Ionescu atunci cand lucrau la Kanal D. Recent, cei doi au oferit detalii mai puțin știute despre perioada in care erau realizatori tv la Kanal D. Prezentatoarea emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” a vorbit recent despre banii caștigați din televiziune…

- Gabriela Cristea șterge pe jos cu fostul soț, Marcel Toader: „M-am trezit cu 50 de lei in cont”Gabriela Cristea a facut destainuri din intimitate, unde a vorbit despre copil, o viitoare noua sarcina, relația sa cu Tavi Clonda, dar și despre controversatul divorț de fostul soț, Marcel Toader. Prezentatoarea…

- Liviu Varciu a fost extrem de generos cu lautarii care au intreținut atmosfera la petrecerea de botez a fiicei sale mai mici, Anastasia. In weekend, Liviu Varciu a organizat petrecerea de botez a fiicei sale, Anastasia , pe care o are din relația cu Anda Calin . Evenimentul a fost unul foarte reușit,…

- Reacția lui Marcel Toader dupa ce Gabi Cristea a vorbit despre divorțul dintre ei. Afaceristul a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj ce lasa loc de interpretari. Zilele trecute, Gabi Cristea a vorbit despre momentul divorțului de Marcel Toader . Vedeta a facut…

- Gabriela Cristea a spus de ce nu ii permite tatalui ei sa iși vada nepoata. Vedeta a vorbit in direct la Acces Direct despre relația cu parinții ei, dar și despre fiica ei, de care vrea sa fie intotdeauna aproape. Gabi Cristea a recunoscut ca tatal ei nu și-a vazut nepoata, insa vedeta nici nu este…

- Dupa ce locul ei de la Kanal D a fost luat de Bianca Dragușanu, Gabriela Cristea a primit o oferta de nerefuzat de la o televiziune concurenta, Antena Stars. Acum s-a aflat ce emisiune va prezenta și este vorba, așa cum era de așteptat, despre o emisiune matrimoniala. Gabriela Cristea va prezenta emisiunea “Te…