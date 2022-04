Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și-a surpins placut fanii care o urmaresc pe rețelele de socializare. Prezentatoarea de la Antena Stars s-a lasat pe mainile hairstylistului, pentru o tunsoare noua, iar rezultatul a fost apreciat de internauți. Iata cum arata vedeta dupa schimbarea de look!

- Andreea Esca, care nu a aparut la Știrile Pro TV vineri seara, de la 19.00, se afla in Spania. Acolo e mutat fiul ei, Aris. Prezentatoarea a petrecut timp alaturi de baiat, care e plecat de luni de zile de acasa. Foarte activa pe rețelele de socializare, in special pe Instagram, Andreea Esca le-a aratat…

- Smiley și Gina Pistol formeaza un cuplu de cațiva ani, iar in urma cu aproximativ un an deveneau parinți pentru prima data. Mulți s-au intrebat cand vor face cei doi nunta, iar artistul a facut acum anunțul. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste insa nu se grabesc sa faca nunta.…

- Maria și Liviu de la „Mireasa” s-au desparțit, dupa cinci luni de casnicie . In urma cu doua saptamani au depus actele de divorț, iar in curand vor fi separați legal, caci nu au de gand sa se impace. Cei doi s-au revazut fața in fața la TV, la Antena Stars, unde și-au adus noi acuzații. Liviu și Maria…

- Gabriela Cristea a povestit care este motivul pentru care nu mai poate purta pantofi cu toc. Prezentatoarea TV a avut parte de un eveniment neașteptat, care s-a lasat cu cateva consecințe. Iata ce spune soția lui Tavi Clonda.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 8 ani, sunt casatoriți și au impreuna 2 fete. Prezentatoarea TV a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de o imagine realizata cu mulți ani in urma, pe vremea cand nu era inca mama.„8 ani de cand am facut poza asta,…

- Nicole Cherry a devenit mama anul trecut, cand a venit pe lume Anastasia, o fetița perfect sanatoasa. La inceput de an, artista și iubitul ei au stabilit cand vor face botezul, insa nu se grabesc sa faca și pasul cel mare, nunta. „Botezul o sa aiba loc dupa Paște, prin luna mai cred”, le-a marturisit…

- Dupa Sarbatorile petrecute intr-un cadru restrans, in familie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis sa scape de monotonie și au plecat intr-o vacanța cu fetițele lor. In aceste momente, cei patru se afla in zborul care ii va duce la destinația aleasa, aceasta fiind prima calatorie cu avionul de…