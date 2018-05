Gabriela Cristea a pierdut si o suma importanta de bani atunci cand a divortat de Marcel Toader, pe care incearca sa o recupereze in instanta.

S-A AFLAT! Cum se va numi noua emisiune a Gabrielei Cristea. Tema este INCENDIARA

"Suma pe care am pierdut-o este foarte mare. Nu stiu daca imi voi mai recupera ceva vreodata. Nici nu mai conteaza. Important ca Dumnezeu a fost bun si generos cu mine. Lucrurile erau destul de complicate la mine acasa. In conditiile astea am reusit sa fac performanta. Aveam nopti in care nu dormeam, multe! A fost un singur episod, finalul (n.r. - violenta).…