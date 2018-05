Gabriela Cristea și-a luat fetița in brațe și soțul de mana și au mers impreuna la petrecerea organizata in cinstea fiicei lui Madalin Ionescu. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Pentru ținuta aleasa, prezentatoarea TV a primit multe laude, dar și critici. Cert e ca ea […] The post Gabriela Cristea, apariție „șifonata” la petrecerea fiicei lui Madalin Ionescu. Cum s-a imbracat vedeta appeared first on Cancan.ro .