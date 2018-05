Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a luat cateva kilograme in plus in timpul sarcinii, dar spune ca a dat jos cam 10 din ele. Acum, la aproximativ 8 luni dupa ce a nascut, bruneta a revenit la TV. Vedeta va prezenta o noua emisiune, de data aceasta la Antena Stars, dupa ce a incheiat contractul cu Kanal D, […] The post…

- Gabriela Cristea și-a luat fetița in brațe și soțul de mana și au mers impreuna la petrecerea organizata in cinstea fiicei lui Madalin Ionescu. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Pentru ținuta aleasa, prezentatoarea TV a primit multe laude, dar și critici. Cert…

- A inceput nebunia de 1 mai și toata spuma showbiz-ului și-a facut bagajele și s-a mutat pe litoralul Marii Negre. Busucul nu a putut sa lipseasca de la mega-petrecerea din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: S-A DAT STARTUL MEGAPARTY-URILOR DE 1 MAI!) De cum a ajuns la mare, prezentatorul de la Kanal D și-a dus iubita…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos și este tare mandra de noua ei silueta. Vedeta a ajuns sa canntareasca 71 de kilograme, insa nu vrea sa se opreasca aici, greutatea ideala la care vrea sa ajunga este 65. Și-a facut apariția pentru prima data la TV, dupa ce a slabit spectaculos și a dezvaluit cum…

- Ruby este una dintre cele mai excentrice vedete din showbiz-ul mioritic. La fiecare melodie lansata, ea mai adauga „ingrediente senzaționale” in versuri, coregrafie sau in imaginile clipului. Venita intr-un platou de televiziune ca sa cante cea mai noua piesa, „Rochia mea”, Ruby a facut o declarație…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt pe ultima suta de metrii cu pregatirile pentru marele veniment ce va avea loc in acest wekeend, botezul fiicei lor. In urma cu puțin timp, soțul vedetei și-a ales ținuta de gala pe care o va purta sambata.(Citește și: GABRIELA CRISTEA, DESPRE TAVI CLONDA: „EU AM…