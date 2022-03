The Power of the Dog, regizat de Jane Campion, desemnat cel mai bun film

Pelicula ''The Power of the Dog'', regizată de cineasta neozeelendeză Jane Campion, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii… [citeste mai departe]