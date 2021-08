Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko a postat o noua fotografie in care arata splendid, așa cum i-au transmis fanii. Prezentatoarea "Splash! Vedete la apa" are doar un prosop pe ea. Iata poza care i-a dus pe fani in extaz.

- Gabriela Cristea a ținut telespectatorii cu sufletul la gura in ediția patru a show-ului Splash! Vedete la apa. Dupa momentul sau din cadrul emisiunii, Tavi Clonda i-a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele sociale.

- Gabriela Cristea s-a blocat pe platforma de trei metri de la ”Splash! Vedete la apa”, in timp ce juriul, colegii și publicul așteptau sa execute o saritura de excepție. Insa, teama și-a spus cuvantul și diva a renunțat la saritura, fapt ce i-a facut pe jurați sa reacționeze imediat.

- Ambițioasa și curajoasa, mamica a trei copii superbi, Alina Pușcaș s-a aruncat cu capul inainte in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, chiar daca are mare probleme cu inalțimile! Cel mai racoritor show al verii va avea premiera pe sambata și duminica, de la ora 20.00, la Antena 1!

- Anna Lesko a postat doua fotografii pe Instagram foarte indraznețe, in care a fost surprinsa fara sutien. Impreuna cu Ramona Olaru și Razvan Fodor, ea va prezenta emisiunea "Splash! Vedete la apa" de la Antena 1, care va fi difuzata din 21 și 22 august 2021.

- Emisiunea ‘ Splash! Vedete la apa ‘ revine pe micile ecrane dupa o lunga pauza. Juriul a fost anunțat de curand, iar acum avem și alte nume cunoscute care vor fi parte din celebrul proiect. ‘Splash! Vedete la apa’ revine la Antena 1: detalii despre show ‘Splash! Vedete la apa’ revine la Antena 1! Trustul…

- Adela Popescu a pozat cu burta la vedere cu doar cateva saptamani inainte de a naște al treilea copil. Prezentatoarea a postat pe rețelele de socializare o imagine care a starnit atenția fanilor, peste 35.000 de aprecieri i-au oferit aceștia. Vedeta este in al treilea trimestru de sarcina, in aproximativ…