Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea are parte de o zi cu emoții mari, in care și-a dat seama ca fetița ei Victoria a crescut. Fiica cea mare a prezentatoarei a implinit 4 ani, azi, iar vedeta a marcat evenimentul cu un mesaj impresionant și o serie de fotografii de la nașterea micuței pana in prezent.

- Gabriela Cristea este plina de surprize, iar in ediția din aceasta seara a emisiunii "Mamici de pitici cu lipici", vedeta a marturisit ca se va apropia ziua de naștere a micuței ei, Victoria. Iata cum va arata marele eveniment și cine va participa la aniversare!

- La Congresul PNL din 25 septembrie din București, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la mia de locuitori, delegații vor fi obligați sa aiba certificat verde, a declarat, vineri, cu o saptamana inainte de alegerile interne, premierul Florin Cițu. Contracandidatul…

- Zi mare pentru Alexia Eram! Fiica lui Andreea Esca a implinit astazi varsta de 21 de ani și nu-și mai incape in piele de bucurie, mai ales in condițiile in care Mario Fresh a fost printre primii care au surprins-o cu un cadou pe masura, dupa miezul nopții. Iata ce cadou a primit Alexia Eram și ce urare…

- Zi de sarbatoare in familia lui Razvan Simion! Fiica sa, Ianca, implinește astazi frumoasa varsta de 17 ani și cu ocazia aceasta prezentatorul TV nu putea sa nu-i faca una dintre cele mai emoționante urari fetei lui. In acest sens, matinalul de la Antena 1 a postat o fotografie cu Ianca pe pagina personala…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au trecut prin clipe de coșmar cand au fost nevoiți sa-și duca fiica cea mare de urgența la spital. Din fericire, starea micuței Victoria s-a ameliorat considerabil, iar acum se afla din nou acasa. Totuși, atat ea cat și sora ei mai mica primesc tratament, ambele fiind…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite din cauza faptului ca a ajuns de urgența la spital cu fiica sa. Prezentatoarea TV s-a speriat teribil in momentul in care a ajuns acasa de la filmari și fetița sa avea febra, astfel ca a plecat intr-un suflet la spital cu Victoria. Vedeta a impartașit…

- Gabriela Cristea a avut fluctuații de greutate de-a lungul timpului, in special dupa ce și-a adus pe lume cele doua fetițe, Victoria și Iris. Vedeta Antena Stars a dat dovada de ambiție și a reușit sa slabeasca vizibil. Totuși, prezentatoarea tv nu se oprește aici și pare mai hotarata ca niciodata sa…