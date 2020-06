Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Parcului National Calimani a reusit sa firmeze momentul in care un exemplar superb de cerb a fost atacat de lupi. Cerbul a reusit sa se salveze din ghearele pradatorilor sai, dar a fost ranit.

- Gabriela Cristea, in varsta de 45 de ani, are o familie minunata, cu doi copii si o cariera de succes. Vedeta a reusit sa slabeasca si arata din ce in ce mai bine. Urmaritorii prezentatoarei TV au observat faptul ca aceasta a reusit sa scape de kilogramele acumultate pe perioada sarcinii si…

- Libertatea a discutat cu mai multe vedete care au promovat Plush Bio prin postari pe rețelele de socializare, influențand astfel mai multe tinere sa aleaga cremele Ioanei Marinescu, supranumita și “dermatologul vedetelor”. Compania este acuzata ca are creme antiacneice toxice, iar mai multe cliente…

- In momentul in care au ajuns pompierii, flacarile au cuprins tot microbuzul. In urma incidentului nu a fost declarata nicio victima. loading...

- Gabriela Cristea a stat in izolare doua luni, timp in care nu a ieșit nici macar la cumparaturi, de acest lucru ocupandu-se doar soțul ei, Tavi Clonda. Insa, zilele trecute cand a mers cu mașina la magazin, vedeta s-a confruntat cu ceva probleme. „Din momentul in care s-a anunțat stare de urgența și…

- Ba ca e prea grasa, ba ca e prea slaba, ba ca are operatii estetice, ba ca nu are. Gata, Lidia Buble ii pune la punct pe carcotasi. Artista a spus adevarul despre interventiile estetice, dar si despre cum a slabit pana a ajuns la 48 de kg.

- Cristina Ich a decis sa faca lumina in cazul donațiilor pentru Institutul Cantacuzino, motiv pentru care a vorbit despre acuzațiile conform carora un sfert din bani ar ajunge in portofelul ei.