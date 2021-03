Stiri pe aceeasi tema

- Laurette a izbucnit in lacrimi la TV. Mulatra a intrat in direct, printr-o intervenție telefonica, in emisiunea ”XNS”, de la Antena Stars, unde a povestit inca o data ce s-a petrecut in seara de 9 martie, cand a fost batuta de un barbat. Laurette, in lacrimi in direct la TV. Mulatra a inceput sa planga,…

- Cunoscuta prezentatoare de la Chefi la cuțite a izbucnit in lacrimi chiar in show-ul pe care il prezinta. Ce a facut-o sa lacrimeze pe viitoarea mamica? Fanii au susținut-o și au incurajat-o de acasa. Gina Pistol, in lacrimi la Chefi la cuțite. Vedeta s-a emoționat imediat Noul sezon din Chefi la cuțite…

- Pe Laura Micovschi de la Antena Stars o vedem mai tot timpul pe micul ecran incepand cu ora 14:00 la emisiunea Star Magazin, acolo unde sunt prezentate pe larg cele mai tari exclusivitați din showbiz! Ei bine, in timpul ediției de astazi, frumoasa prezentatoare a fost surprinsa de colegele sale in direct!…

- Gabriela Cristea a demonstrat inca o data ca este un om cu suflet mare! Dupa ce a anunțat ca doneaza hainuțele pe care fiicele ei, Victoria și Iris, nu le mai poarta, vedeta de la Antena Stars a facut o alta fapta demna de lauda. Astfel, soția lui Tavi Clonda i-a sarit in ajutor unei femei sarace, pregatindu-i…

- Gabriela Cristea a fost jignita de una dintre admiratoarele de pe contul de socializare, dupa ce i-a spus ca bea cafea doar pentru ca a primit-o gratis, iar vedeta face reclama. Satula de toate reacțiile rautacioase, vedeta a transmis un mesaj dur, in care a cerut persoanei care a insultat-o, sa iși…

- Bucurie mare pentru fanii formației „Sweet Kiss”, care a scris istorie in anii 2000! Artiștii s-au reunit astazi la Star Matinal, iar emoțiile copleșitoare i-au facut sa izbucneasca in lacrimi.

- Gabriela Cristea s-a speriat foarte tare in clipa in care fiica ei a izbucnit in plans. Micuța Victoria s-a accidentat in casa, dupa ce s-a lovit la cap! Ce reacție a avut Tavi Clonda cand și-a vazut fiica plangand in hohote?