Gabriea Cristea a debutat cum nu se poate mai bine la carma emisiunii Te iubesc de nu te vezi. Frumoasa prezentatoare a avut intalnirea mult axteptatE cu fanii, care s-a dovedit un succes. Dincolo de pasiunea sa mare pentru televiziune xi talentul prin care aduce povexti de fiecare datE in fata fanilor sEi, Gabriela Cristea are o motivatie in plus.