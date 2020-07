Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a slabit enorm și arata perfect, la un an de cand a devenit pentru a doua oara. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini, in care transformarea este vizibila, iar prietenii virtuali au felicitat-o pentru ambiția de care a dat dovada.Anul trecut in luna martie, Gabriela Cristea…

- Gabriela Cristea ne-a șocat pe toți! Vedeta de la Antena Stars a uimit pe toata lumea cu ultima sa apariție. Frumoasa prezentatoare TV a slabit enorm, iar asta se vede cu ochiul liber. Stați sa vedeți ce reacție au avut fanii!

- Gabriela Cristea a inceput saptamana in forța! Vedeta a profitat de timpul liber și le-a facut fanilor o surpriza de proporții, aratandu-și calitațile de model! La vedera imaginilor, admiratorii cunoscutei prezentatoare au fost in delir!

- Un reporter american, care s-a adaptat la masurile de izolare din timpul pandemiei de coronavirus și a facut o transmisiune live de acasa, a fost surprins de camera imbracat elegant la costum, insa telespectatorii au observat și un detaliu care i-a scapat. Will Reeve s-a îmbracat la…