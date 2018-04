Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta TV Gabriela Cristea a scos la iveala un amanunt necunoscut despre ce s-a petrecut chiar cand l-a cunoscut pe Tavi Clonda, cel care i-a devenit soț. ea a marturisit ca a avut un cuvant greu de spus. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a fost la un pas de moarte in urma cu cațiva…

- Gabriela Cristea a recunoscut daca ar fi avut un mare defect fizic, de care sa fie total nemulțumita, s-ar fi lasat fara ezitare pe mana medicului estetician. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda și este mama unei fetițe care se numește Victoria…

- Gabriela Cristea a marturisit cat de greu i-a fost sa slabeasca dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei. Vedeta a detaliat și care este regimul cu care vrea sa-și recapete silueta de altadata. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a anului…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria. Muzicianul a dat toate detaliile despre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara…

- Gabriela Cristea și soțul sau sunt tare mandri de bebelușa lor. Tavi Clonda se gandește chiar la un clip cu fetița sa, care deja scoate niște sunete ca o cantareața. De cand in viața lor a aparut Victoria, prioritațile celor doi soți s-au schimbat. Bebelușa e centrul universului lor si totul se centreaza…

- Gabriela Cristea a fost total surprinsa de o ipostaza in care i-a gasit pe toți membrii familiei sale. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, al carei salariu la Kanal D a fost dezvaluit de curand , le-a aratat tutroro fanilor ei de pe internet o ipostaza inedita in care i-a gasit pe toți membrii…

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.