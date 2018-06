Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii si politistii de la Crima Organizata nu vor uita prea curand audierea unei tinere de 18 ani pe care o acuza de trafic de droguri. Dupa ce i-au rascolit casa in care locuia cu iubitul, ieseanca a fost dusa la sediul DIICOT si, fara a se pierde cu firea, a refuzat sa predea o cantitate de heroina…

- FCSB s-a chinuit duminica seara, in fața celor de la CSM Iași, scor 1-0, iar patronul Gigi Becali a rabufnit. El a spus ca se gandește chiar la retragerea din fotbal, pentru ca se simte umilit. Toate astea dupa ce moldovenii, chiar și in 10 oameni, au dominat și puteau egala. „Sunt atat de amarat… […]…

- Bianca Dragușanu pare sa fii ajuns in vizorul hackerilor, dupa ce pe pagina sa de Instagram s-a dezlanțuit un adevarat haos. Contul sau, se pare, a fost spart, iar in momentele de fața, pagina nu mai este disponibila.

- Eleva de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, care a gafat la Balul Bobocilor din 2016, a fost facuta „vedeta”. Adolescenta a fost batjocorita dupa ce a spus ca Rusia este capitala Angliei. Filmulețul postat și viralizat in ultimele zile este, de fapt, de acum doi ani. Fata este foarte suparata…

- Oliver Stan, barbatul care a incercat, in urma cu aproape cinci ani, sa detoneze o bomba intr-o sala de curs a Facultatii de Electronica din Iasi, ramane, in continuare, conform deciziei magistraților, sub tratament medical la Spitalul “Padureni – Grajduri”. Psihiatrii au decis ca barbatul nu s-a vindecat…