Gabriela Atanasov (Sweet Paprika) lansează podcastul Povești total irelevante Incepand de astazi, pe canalui de YouTube Gabriela Atanasov ( https://www.youtube.com/gabrielaatanasov ) este disponibil podcastul Povești total irelevante, semnat de Gabriela. Proiectul a inceput ca un raspuns ironic fața de conținutul inutil din social media, publicat uneori fara un anumit scop. “Cu toții am vazut in social media conținut de tipul . Acel oversharing este total irelevant pentru public și consider ca in loc sa se profite de aceasta minune a comunicarii numita internet și sa comunicam lucruri cu adevarat relevante pentru societate, sa incercam sa ne educam publicul intr-o anumita… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O decizie a Partidului Comunist Chinez de a majora varsta de pensionare, in cadrul unui plan economic si de dezvoltare pe termen lung, a provocat nemultumiri pe social media intr-o tara care imbatraneste rapid, transmite Reuters. In 2018, aproape 250 de milioane din cei 1,4 miliarde de locuitori…

- Lashana Lynch a fost confirmata in rolul noului agent 007, producand un val de ura, din cauza caruia spune ca a fost nevoita sa-si inchida conturile de social media.Cunoscuta din rolul Mariei Rambeau din pelicula de anul trecut Captain Marvel, Lashana Lynch este probabil varianta la care nimeni…

- In urma unui poll realizat de Cezar Guna pe Instagram, in care urmaritorii lui au trebuit sa aleaga daca urmatoarea piesa lansata va fi in engleza sau in romana, artistul și REALM au decis ca Pow Pow este melodia caștigatoare. Pow Pow este o piesa fun, al carei proces de creație a reprezentat o adevarata…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a comparat, duminica, pe ministrul Finantelor, Florin Citu, cu Nero, solicitandu-i sa vina „repejor” cu proiectul de buget in Parlament. „Prima conditie pentru a discuta despre dezvoltare este ca in fruntea statului, in Guvern, sa existe oameni competenti…

- Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA" solicita formatiunilor politice cu reprezentare parlamentara sa voteze raportul Comisiei pentru Munca si sa adopte proiectul care ar modifica legea 62/2011 a dialogului social, acuzand ca actualul cadru normativ nu asigura "existenta unui dialog social…

- Liderii aliantei PNL-USR-PLUS Prahova acuza organizatia judeteana a PSD de "furt de identitate" si de clonarea site-urilor acestor partide, dar si a mai multor pagini de social media, acestia anuntand ca au depus plangeri penale atat la Politie, cat si la DIICOT. "Liderii Aliantei Dreptei,…

- In aceasta perioada mai dificila un grup de actori talentați și insetați de a crea ceva diferit, vine cu o surpriza pentru noi. Este vorba de actorii Teatrului Național Satiricus “Ion Luca Caragiale”, care demareaza un nou proiect cultural-artistic aici la noi acasa.

- Grupele vor fi compuse din 10 - 12 - 15 copii Proiectul cresei din zona noua a cartierului Tractorul a ajuns in faza licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor, documentatia fiind transmisa catre Agentia Nationala de Achizitii Publice, pentru a o verifica inainte ca anuntul sa fie…