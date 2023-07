Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a vorbit luni despre problema deficitului bugetar, precizand ca reprezinta o provocare pentru Romania avand in vedere acordul incheiat cu Comisia Europeana care prevede incadrarea in ținta de 4,4%: „Știm cu toții ca la un moment dat Romania a avut un…

- Tot mai multe zvonuri au aparut in ultimele zile cu privire la decizia Guvernului condus de președintele PSD, Marcel Ciolacu, de a elimina facilitațile fiscale pentru angajații din construcții, agricultura și IT. E vorba despre introducerea contribuției la sanatate, de 10% din venitul brut, pe care…

- „De fiecare data cand noi, PSD, am fost la guvernare, fie singur, fie intr-o forma de coaliție, de veniturile romanilor s-a vorbit doar pe plus, nicidecum de inghețari sau de minus, fereasca D-zeu niciodata.Și atunci am spus foarte clar ca avem doua principii de baza noua lege a sistemului public de…

- Cel mai bun exemplu ca PSD se pregatește intens de alegerile de anul viitor inainte ca Marcel Ciolacu sa preia mandatul de premier sunt pensiile speciale și legea depusa acum urgent de PSD, deși exista un act normativ asemanator introdus de USR de aproape un an de zile. Social democrații au pierdut…

- Ministrul Muncii, Marius Budai , a declarat luni, intr-o conferința de presa la sediul Guvernului, ca a agreat cu Comisia Europeana o serie de modificari la legea pensiilor , modificari cu care liderii coaliției de guvernare sunt de acord și ca legea va fi modificata in acest sens in Parlament. „Azi…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastan Burduja, susține menținerea facilitaților fiscale pentru angajații din sectorul IT insa spune ca autoritațile vor trebui sa faca o evaluare daca vor mai menține impozitul de 0%. Ministrul Burduja susține ca scutirea de impozitul de 10% pe veniturile salariale acordata…

- Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, a declarat marți pentru G4Media ca nu susține supraimpozitarea veniturilor mai mari ale angajaților bugetari și din sistemul privat, de fapt o cota progresiva de impozitare. Declarația lui Motreanu a venit dupa ce Marcel Ciolacu, a confirmat, marți dimineața, informațiile…

- Fostul premier Florin Citu a declarat, marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca ”bugetul a fost cosmetizat, sunt facturi care au fost amanate pentru a face deficitul mai mic in 2022, sa se incadreze in tinta”. El a precizat ca anul acesta au fost in primelele luni imprumuturi…