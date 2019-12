Din 1 august 2017 și pana in 11 decembrie 2019, respectiv aproape doi ani și jumatate, colaborarea intre instituția Consiliului Județean, reprezentata de Gabriel Zetea și Instituția Prefectului – Județul Maramureș, reprezentata de Vasile Moldovan a fost una exemplara. Deși mandatul prefectului a incetat in dimineața zilei de 11 decembrie, șeful administrației județene a dorit sa-i mulțumeasca fostului reprezentant al Guvernului in teritoriu pentru toate proiectele frumoase și importante la care au colaborat in tot acest timp. ”Cu mai bine de doi ani in urma, Guvernul l-a investit pe prefectul…