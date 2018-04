Gabriel Zetea ii invita pe liberalii maramureseni la dialog

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Zetea, presedintele Consiliului Judetean Maramures cheama consilierii liberali la negocieri. Intr-o postare pe Facebook, Zetea sustine ca apeleaza la acest demers pentru ” normalitate”. “Am decis azi sa mai fac un pas spre normalitate si am transmis PNL Maramures si grupului PNL din Consiliul…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, se declara stupefiat de faptul ca presedintele Consiliului Judetean, Gabriel Zetea, a transformat disputa cu consilierii liberali din sedinta de vinerea trecuta a CJ in atacuri la persoana. Acesta mai spune ca este solidar cu colegii liberali si ii solicita…

- Exista in planul administratiei judetene o serie de proiecte care vizeaza, printre altele, constructia unui bloc de locuinte pentru angajatii Consiliului Judetean, dar și al unuia pentru specialiști in sanatate. Discutii pe acest subiect au avut loc deja cu reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- In cursul zilei de marti, 20 martie 2018, la Palatul Administrativ din Baia Mare, in cabinetul presedintelui Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea au fost semnate contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe activitatea de colectare a deseurilor in nordul judetului. Astfel,…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, anunta vesti bune in ceea ce priveste Sistemul de Management Integrat al Deseurilor. Este vorba despre finalizarea procedurii de licitatie publica pentru selectarea operatorilor economici de salubrizare (colectare si transport) pentru cele…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca in 2018 trebuie sa regandim acele proiecte care vor aduce romanii la masa dialogului si vor elimina divergentele din acest moment existente in societate. De asemenea, acesta mai spune ca in acest an toti trebuie sa fim in acest an…

- Paul Cotirleț, secretar de stat in Ministerul Culturii s-a aflat in Maramureș miercuri, 24 ianuarie 2018, unde, alaturi de prefectul de Maramureș, Vasile Moldovan, de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea și de cei doi vicepreședinți, Ioan Doru Dancuș și George Moldovan au susținut o conferința…

- 89 de obiective culturale din judetul Maramures vor primi finantare in acest an de la Guvernul Romaniei, in urma proiectelor depuse de Consiliul Judetean si primariile din judet. In total, este vorba de aproximativ 5 milioane de lei. Anuntul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Culturii,…