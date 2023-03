„Da, este o propunere legislativa pe care PSD o va depune in Parlament, o va discuta cu partenerii din coalitie pentru a avea o majoritate in Parlamentul Romaniei si pentru a trece o astfel de lege. Nu este o initiativa singulara in spatiul european. Avem modele de astfel de initiative legislative care au fost implementate de exemplu in Belgia care functioneaza si au la baza un principiu – atata timp cat se reduc cheltuielile pentru marii retaileri, atunci cand folosesc casa de marcat de tip self-service, evident ca atunci si preturile ar trebui sa fie mai mici. In conditiile in care exista case…