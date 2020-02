Gabriel Zetea: Congresul PSD nu trebuie amânat foarte mult Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat sambata ca nu trebuie amanata foarte mult data de desfasurare a Congresului Partidului Social Democrat.



"Congresul nu trebuie amanat foarte mult. Saptamana viitoare ne axam pe intreprinderea extrem de importanta a PSD - trecerea motiunii de cenzura prin Parlament. (...) Acest Guvern al PNL creeaza austeritate in Romania. (...) Agenda politica a PSD conteaza mai putin decat agenda cetateanului. Sigur ca vom avea congres, dar vom discuta dupa motiunea de cenzura data la care se va organiza si probabil ca il vom avea la finalul lunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

