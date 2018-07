Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului l-a validat miercuri pe social-democratul Gabriel Vlase ca director al Serviciului de Informatii Externe (SIE). S-au inregistrat 340 de voturi "pentru" si 31 "impotriva". Vlase a fost propus pentru preluarea acestei functii de presedintele Klaus Iohannis.…

