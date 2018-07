Gabriel Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru a ocupa functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE) si votat miercuri de Parlament, si-a inaintat joi demisia din Camera Deputatilor si inclusiv din functia de vicepresedinte al acestui for legislativ, potrivit deciziei Biroului permanent, titreaza News.ro. Gabriel Vlase va depune joi juramantul la Palatul Cotroceni, dupa ce cu o zi in urma plenul reunit al Parlamentului i-a acordat votul de incredere. Ceremonia de depunere a juramantului de catre Gabriel Vlase in functia de director al Serviciului de Informatii Externe…