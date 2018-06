Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Vlase a declarat, luni, ca l-a informat pe liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, inainte de a merge la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, afirmand ca cei doi presedinti ai camerelor Parlamentului vor decide cand va intra nominalizarea in dezbatere.

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, afirma ca nu vede niciun motiv pentru care Gabriel Vlase, propunerea lui Klaus Iohannis pentru sefia SIE, nu ar fi validat de Parlament."Nu vad in momentul acesta vreun motiv pentru care sa nu ajunga", afirmat Neacsu. Liderul PSD pune doar pe seama…

- Deputatul PSD Gabriel Vlase, nominalizat de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al SIE, a declarat luni ca inainte de a merge la Cotroceni l-a informat pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, in legatura cu aceasta propunere si a mentionat ca presedintii celor doua Camere vor decide cand…

- Gabriel Vlase, nominalizarea lui Klaus Iohannis pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost convocat luni in biroul lui Liviu Dragnea, unde au avut loc negocieri, in contextul in care președintele l-a propus pe Vlase fara sa se consulte cu liderii coaliției de la guvernare, informeaza…

- PSD va astepta inca o saptamana ca presedintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, in caz contrar va declansa procedura de suspendare. Initial, liderii PSD planuiau sa faca acest pas miercuri, 20 iunie. De asemenea, Liviu Dragnea se opune ca Parlamentul sa voteze marti numirea deputatului…

- Liviu Dragnea a ironizat propunerea lui Klaus Iohannis de a-l numi pe Gabriel Vlase la șefia SIE: 'O sa citesc pâna o sa înțeleg', a afirmat liderul social-democrat, o trimietere la replica sefului statului despre raportul CCR în cazul Kovesi

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins ca seful statului Klaus Iohannis a avut ''considerente extrem de solide'' cand l-a propus pe Gabriel Vlase director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), aratand ca acesta "nu este cel mai mare rau posibil din PSD". Vezi si: Cercetatorii…

- Klaus Iohannis l-a atacat dur pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a vorbit, in cadrul intalnirii cu președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, despre "accelerarea consultarilor interne cu privire la relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim"."- Liviu Dragnea a vorbit in Israel despre accelerarea…