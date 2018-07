Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc marti, de la ora 13,30, pentru a stabili calendarul cu privire la audierea si validarea lui Gabriel Vlase in functia de director al Serviciului de Informatii Externe. Presedintele Klaus Iohannis l-a propus pe deputatul PSD Gabriel…

- "Am inaintat astazi, demisia din functia de vicepresedinte a Partidului National Liberal. Dupa o indelunga chibzuinta. Atunci cand incepi sa constati ca, dupa multa munca si efort, parerea ta este minoritara, cred ca decizia este cea corecta. Iar majoritarii trebuie sa-si asume responsabilitatea unui…

- Deputatul Florin Roman si-a anuntat demisia din functia de vicepresedinte al Partidului National Liberal. Anuntul a fost facut pe pagina de facebook. Acesta nu precizeaza motivul rupturii de la conducerea partidului ci doar a dat de inteles ca nu ii erau luate in seama opiniile.

- "Acum o luna mi-am anunțat demisia din mișcarea populara. Ca urmare a discuției avute la București cu președintele partidului, in biroul acestuia, am convenit de comun acord ca este in interesul organizației PMP Timiș sa revin asupra deciziei de a parasi partidul, avand in vedere inclusiv poziția…

- Incepand cu data de 16.05.2018, domnul judecator Hancas Emil-Adrian a fost delegat in functia de vicepresedinte al Curtii de Apel Alba Iulia de catre Consiliul Superior al Magistraturii, pana la ocuparea functiei prin concurs sau examen. Postul de vicepresedinte al Curtii de Apel Alba Iulia a devenit…