Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a rabufnit dupa ce s-a speculat ca s-a certat cu Marius Elisei. Totul a inceput dupa ce aceștia au postat niște mesaje pe rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman lamurește acum situația. Recent, Marius Elisei a postat un mesaj pe rețelele de socializare, care a starnit mari controverse.…

- Betty White a murit chiar cu cateva zile inainte sa implineasca 100 de ani. Vestea trista a ajuns de curand la urechile fanilor sai. Anunțul a fost confirmat de reprezentanții autoritaților locale. Actrița Betty White a murit Vestea decesului actriței a intristat pe toata lumea. Aceasta a murit la 99…

- Vestea ca Victor Socaciu s-a stins din viața a adus multa durere in sufletul familiei și celor apropiați ai artistului, dar și in randul fanilor, care il așteptau pe cel care a intonat ani la rand imnul Rapidului la inaugurarea stadionului. Brandușa Simion, cea de-a patra soție a artistului, a transmis…

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla internat in stare grava la spital, in Capitala, a uimit o țara intreaga. Celebrul pilot de raliuri a suferit o operație de micșorare de stomac, in Turcia și starea lui de sanatate s-a agravat extrem de tare ulterior. Iata ce declarații a facut fiica lui Gabi Lunca despre…

- Care a fost cea mai grea lovitura de la viața primita de Elwira Petre? Nimeni nu a știut ca celebra dansatoare a trecut prin așa ceva. Fanii soților care au caștigat recent emisiunea ‘Asia Express’ au fost șocați cand au auzit prin ce a trecut blondina. Elwira Petre, detalii despre cea mai grea lovitura…

- Viorel Țurcanu, doctor habilitat in științe economice, profesor universitar, fost prorector, decan, șef-catedra s-a stins din viața. Vestea trista a fost anunțata de rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Belostecinic Grigore, in aceasta seara.

- Actorul Art LaFleur s-a stins din viața in dimineața zilei de duminica, 22 noiembrie, la varsta de 78 de ani. In ultimii ani din viața, a fost chinuit de o boala grea care l-a facut sa se retraga din lumina reflectoarelor. LaFleur avea Parkinson.Vestea trista cu privire la moartea sa a fost facuta publica…

- Cu siguranța ați experimentat pana acum momente de blocaje in viața de zi cu zi. Fie ca este vorba despre lipsa de motivație, rutina zilnica, stresul și oboseala sau o stare de nemulțumire generala, astfel de momente sunt perfect normale și fac parte din cursul natural al vieții. Aceste perioade ne…