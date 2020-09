Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 30 august 2020, a avut loc sfințirea bisericii din Vișeu de Mijloc, protopopiatul Iza-Vișeu. A participat la sarbatoare Preasfințitul Vasile Bizau, parinții protopopi Codrea Vasile și Iusco Vasile, un sobor de preoți din parohiile Eparhiei, credincioși din localitate și credincioși invitați…

- Biserica penticostala Elim din Farcașa iși suspenda activitatea! Candidatul la primaria Farcașa , Daniel Decebal susține sanatatea! Ca urmare a situațiilor de imbolnaviri inregistrate in ultima vreme pe raza comunei Farcașa, biserica penticostala Elim din Farcașa a decis suspendarea intalnirlor pentru…

- De-a lungul anilor am asistat la disprețul fața de educație, manifestat de actualul primar Florea și de omul sau de casa, Maior, susținuți de majoritatea consilierilor local. Acțiunile lor au dus la subfinanțarea sistemului local de invațamant și, practic, la amanetarea viitorului copiilor noștri. In…

- Simona Bisboaca, candidatul USR-PLUS pentru sefia Consiliului Judetean din Bihor, vorbeste despre planul sau de a-l bate pe candidatul PNL pentru aceeasi functie, Ilie Bolojan, actualul primar al Oradei, care e laudat atat de PSD cat si de USR-PLUS.

- Intrebarea lui Isus ”Voi cine spuneți ca sunt eu?” este adresata astazi fiecaruia dintre noi, iar fiecare dintre noi este chemat sa ințeleaga daca Cristos este cu adevarat centrul vieții noastre și țelul oricarei noastre activitați in Biserica și in societate. Este, pe scurt, alocuțiunea papei Francisc…

- In seara aceasta am primit o informare de presa in care Partidul Social Democrat Mureș a anunțat ca Dumitrița Gliga va fi, de astazi, candidatul formațiunii la președinția Consiliului Județean Mureș, dupa ce candidatura liderului social-democraților, Vasile Gliga, a fost stopata la Curtea de Apel Targu…

- In prima sa conferința de presa din aceasta precampanie electorala, Alexandru Potor surprinde electoratul slobozean cu un proiect ambițios, dar riscant. Candidatul PSD la funcția de primar al Sloboziei propune un proiect de regenerare urbana a Sloboziei in valoare de 25 milioane de euro, fondurile urmand…

- Geza Marton, fondatorul si administratorul Elmas din Brasov, companie producatoare de echipamente de ridicat, cu afaceri de peste 150 milioane de lei si 366 de angajati, a anuntat ca, in al doilea semestru 2020, compania are in plan sa investeasca intr-un proiect pilot pentru un sistem automat…