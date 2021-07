Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns președinte la FC Voluntari, ​Gabriel Tamas, care înca evolueaza ca jucator, a declarat ca este o onoare sa fie presedinte al unui club de fotbal, însa a subliniat ca în vestiar antrenorul e sef."Este o onoare pentru mine sa fiu presedinte al unui club de fotbal.…

- Gabriel Tamaș (37 de ani) este oficial președinte-jucator la FC Voluntari. Fundașul central a explicat rolul pe care il va avea la clubul ilfovean. Gabriel Tamaș a devenit primul președinte-jucator din istoria Ligii 1. Fundașul central a fost prezentat oficial astazi, intr-o conferința in care ilfovenii…

- Gabriel Tamaș (37 de ani) a fost anunțat oficial in funcția de președinte la FC Voluntari. Tamaș a avut un rol esențial in salvarea de la retrogradare a celor de la Voluntari. A venit in iarna, cand ilfovenii ocupau penultima poziție in Liga 1 și s-a transformat rapid in liderul echipei. Fostul internațional…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat, joi, dupa ce echipa de langa Bucuresti s-a salvat de la retrogradare in urma barajului cu Dunarea Calarasi, ca il doreste pe fundasul Gabriel Tamas presedinte executiv, functie detinuta acum de Ioan Andone. "In momentul in care am…

- ​Jucatorul echipei FC Voluntari, Gabriel Tamas, în vârsta de 38 de ani, a declarat, sâmbata, ca sunt sanse sa se retraga din activitatea sportiva si sa nu mai aiba nicio implicare în fotbal, informeaza News.ro."Si la baraj sunt emotii, am eu emotii la 38 de ani.…

