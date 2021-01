In data de 26 ianuarie 2021 primaria Zalau a dat aviz favorabil pentru cei doi in cea ce priveste organizarea unei adunari publice pentru sustinerea redeschiderii HoReCa si a scolilor. Adunarea va avea loc pe platoul de marmura din fata prefecturii Salaj, in data de 30.01.2021 intre orele 15:00 – 18:00. La aceasta manifestare este aprobata participarea a maxim 100 de persoane, care trebuie sa respecte normele care se impun in perioada de pandemie. Acest articol Gabriel Sturz si Kovacs Erno vor protesta in 30 ianuarie 2021 a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .