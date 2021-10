Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia: „Mașinile parcate ilegal în Municipiu vor fi ridicate, din nou, de către Poliția Locală” Mașinile parcate necorespunzator, pe domeniul public din Alba Iulia, vor putea fi, din nou, ridicate de catre Poliția Locala. Gabriel Pleșa anunța ca Primaria a pornit procedura pentru achiziția unei autoutilitare pentru ridicat mașini, in valoare de aproape 160.000 de euro. „Vreau sa ii anunț pe albaiulieni ca suntem in plina procedura de achiziție a unei mașini de ridicat mașini parcate necorespunzator sau ilegal, pe domeniul public. De data aceasta vom internaliza serviciul, mașina o va prelua Serviciul Poliției Locale, in cadrul careia vom crea un departament care va lucra 24 din 24 pentru… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

