Fostul vicepremier Gabriel Oprea, membru marcant al statului subteran, gazda din sufragerie, a anunțat ca revine in politica, revigorand partidul pe care l-a format cu alte nume sonore din sfera siguranței naționale. Gabriel Oprea nu revine oricum pe scena politica, ci in stilul care l-a consacrat, cu vorba dulce și promisiuni. Este cunoscuta metoda sa The post Gabriel Oprea suna adunarea. Foștii aghiotanți din MAI se regrupeaza in jurul idolului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .