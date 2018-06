Stiri pe aceeasi tema

- Atac al lui Marian Vanghelie la adresa lui Liviu Dragnea dupa ce acesta din urma a declarat ca nu il sperie nici Klaus Iohannis, nici Eduard Hellvig, nici Lucian Pahontu, nici Laura Codruta Kovesi, nici Traian Basescu, nici Victor Ponta, nici Gabriel Oprea si nici altii.

- Un mare dusman al fostului presedinte, Traian Basescu, recunoaste victoria fostului sef al statului. Desi erau in tabere diferite in 2009, Ludovic Orban e convins ca intalnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea nu a influentat scrutinul in care Basescu l-a invins pe Mircea Geoana.Citeste si: Cat…

- Dupa ce a cerut lamuriri privind implicarea SRI in ancheta, Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a transmis la DIICOT o plangere impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a lui Florian Coldea si a lui George Maior.Plangerea…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina in sedinta de miercuri raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. Raspunsurile transmise la solicitarea CSM de catre institutiile din sistemul judiciar cu privire…

- Pe protocolul dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din anul 2009, apar patru nume: George Maior, director SRI, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, Laura Codruta Kovesi, procuror general, si Tiberiu Nitu, prim-adjunct al procurorului general.In…

- Oribilul Protocol SRI – Parchetul General desecretizat recent (incheiat in 2009) nu este nici pe departe singurul Protocol de acest tip. In Raportul CSAT pe anul 2005 (!) se face referire la #PROTOCOALE incheiate de Parchetul General si DNA cu SRI, SIE, BNR si multe alte institutii. "Ministerul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Ministerul Public (MP) au dat publicitatii, pe data de 30 martie, Protocolul de colaborare dintre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si SRI semnat in 4 februarie 2009, de catre procurorul general la acea vreme, Laura Codruta Kovesi,…

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…