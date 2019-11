Gabriel Oprea şi-a scos casa la vânzare. Câţi bani cere pentru faimoasa sufragerie unde se punea ţara la cale Imobilul lui Gabriel Oprea, fost vicepremier și ministru la Interne & Aparare, a fost construit in 2006 pe strada Robert Koch. Are trei niveluri și 11 camere. Casa este celebra prin sufrageria sa, care a devenit celebra pe cand liderii momentului puneau tara la cale in 2009. La cina privata din sufrageria lui Oprea in ziua celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2009 au participat George Maior (fostul director SRI), Florian Coldea (prim-adjunctul lui Maior), Vasile Dincu (fost vicepremier in guvernul tehnocrat), Laura Codruța Kovesi (fosta șefa DNA), Neculai Onțanu (fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

