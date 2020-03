"Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, Generalul Gabriel Oprea considera ca este necesara decretarea starii de urgența și recomanda gestionarea situației provocate in Romania de epidemia de coronavirus prin intermediul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgenta (CNSSU). CNSSU - inființat de generalul Gabriel Oprea in perioada in care a indeplinit funcțiile de Vicepremier pentru securitate naționala și ministru de interne - se subordoneaza primului-ministru și președintelui, subordoneaza toate instituțiile statului, care lucreaza integrat, iar unele colaboreaza…