- TAROM introduce doua curse speciale pentru suporterii care vor sa participe la meciul Romania-Slovacia, ce va avea loc pe stadionul din Frankfurt, pe 26 iunie, informeaza compania printr-un comunicat.

