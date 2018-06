Stiri pe aceeasi tema

- O postare a lui Gabriel Oprea, care contine mai multe fotografii din 2011, in momentul in care acesta, alaturi de Traian Basescu, s-a intalnit cu Barack Obama, a devenit virala pe internet, pe motiv ca ar fi fost trucata pentru a parea ca Oprea da mana cu fostul presedinte american.

- Gabriel Oprea, photoshop pe pagina de Facebook; A modificat o poza in care Obama dadea mana cu Basescu, pentru a parea ca președintele SUA il saluta pe el. Imaginea a fost postata pe pagina sa, unde scrie ca a semnat, in 2015, impreuna cu seful Departamentului de Justitie, Procurorul General al SUA,…

- Kim Kardashian l-a convins pe Trump sa o grațieze pe Alice Johnson. Femeia era condamnata la inchisoare pe viața pentru o infracțiune nonviolenta cu privire la traficul de droguri. Kim Kardashian l-a convins pe Trump sa o grațieze pe Alice Johnson, dupa ce l-a vizitat pe președintele american , in urma…

- "Este o eroare, greșita ințelegere a ideii de autoritatea ministrului Justiției asupra procurorilor. Poate sa aiba autoritate asupra procurorilor, dar nu poate avea asupra președintelui. Președintele Romaniei, incepand de azi, intra sub autoritatea ministrului Justiției, iar teoria ca președintele…

- "Imi fac un autodenunt, acest subiect l-am discutat si cu Shimon Peres si cu Netanyahu. Chiar seful statului a avut o reactie nefericita, spunand stiu eu ce or fi discutat ei cu evreii, dupa care si-a cerut scuze. E greu sa mai dregi relatia bilaterala, o asemenea abordare. Cert e ca am lansat un…

- Cei trei au discutat aspectele cele mai importante ale cooperarii dintre Romania și SUA in cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe cooperarea in domeniul securitații și apararii. Bogdan Aurescu a transmis mesajul președintelui Klaus Iohannis catre președintele Donald Trump, cu privire la angajamentul…

- Consilierul prezidențial pentru politica externa, Bogdan Aurescu, a avut joi, 24 mai 2018, la Casa Alba, o intrevedere cu ambasadorul John Bolton, consilier pentru securitate naționala al Președintelui Statelor Unite, la intalnire participand și George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in Statele…

- Astazi fostul comentator sportiv, generalul de brigada in rezerva, Cristian Topescu va fi inmormantat in Cimitirul Ghencea Militar.Ceremonialul militar si religios va incepe in jurul orei 11.00.Cristian Topescu n. 26 martie 1937, Bucuresti, Romania ndash; d. 15 mai 2018, Bucuresti, Romania a fost un…