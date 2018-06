Nissan Kicks este urmasul lui Juke! Motorizarea 1.6 benzina fara turbo 125 CP si XTronic

Aceasta se numeste Nissan Kicks si reprezinta de fapt un urmas de seama al lui Juke comercializat cu succes in Europa. Noul model are acum o platforma tehnica in mare parte indentica cu cea a lui Renault Captur si multe… [citeste mai departe]