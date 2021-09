Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis felicitari pompierilor si a subliniat "daruirea si profesionalismul" acestora in indeplinirea misiunii de salvatori, intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania. "Astazi este o zi speciala pentru pompierii din Romania, carora le dedicam…

- Președintele Uniunii Militarilor și Politistilor “Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, a transmis un mesaj dupa moartea lui Ivan Patzaichin. "Drum lin, Ivan Patzaichin! O stea a sportului romanesc a urcat la ceruri, sa lumineze de acolo. Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic…

- Președintele Uniunii Militarilor și Politistilor “Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, a transmis un mesaj de Ziua Marinei Romane. "15 august este o zi sfanta in calendarul ortodox, Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sarbatori crestine. Maica Domnului este…

- "Se vorbește mult, in ultima vreme, despre pensiile militare. Unii vor sa le scada, alții vor sa creasca varsta de pensionare, unii fac promisiuni pe care nu le vor indeplini niciodata, iar alții iși aroga merite pe care nu le au.Nu am susținut niciodata ca am pregatire de ofițer de comanda, dar sunt militar…

- Președintele Uniunii Militarilor și Politistilor “Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, a transmis un mesaj de Ziua Poliției de Frontiera. “Astazi, Poliția de Frontiera Romana implineste 157 de ani de existența. Cu aceasta ocazie, UMPMV transmite felicitari polițiștilor de frontiera pentru…

- Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor `Mihai Viteazul`, Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Ziua Forțelor aeriene romane și al aviației: ”Aviația romana si Fortele Aeriene imbraca astazi haine de sarbatoare. In ziua marii sarbatori a Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul,…

- Dupa victoria obtinuta de Squadra Azzurra, cu 3-2 la loviturile de departajare, in fata reprezentativei Angliei, selectionerul Roberto Mancini a fost extrem de emotionat in momentul interviurilor. Acesta si-a „ridicat in slavi“ jucatorii si s-a bucurat pentru ca trofeul a ajuns in Italia. „Acesti baieti…

- Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, gl(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului Național: ”Dragi prieteni, 26 iunie este o zi de sarbatoare nationala, este ziua dedicata cinstirii Drapelului National, simbolul romanismului si al…