- Președintele fondator al UNPR, Gabriel Oprea, incearca o revenire in politica și apasa vechile butoane. In condițiile in care sindicatele ar trebui sa fie apolitice, la sediul UNPR a avut loc o intalnire intre Oprea și principalii lideri sindicali din MAI. Citește și: Dan Voiculescu, reacție…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit, marti dimineata, cu liderii UDMR pentru a negocia sustinerea motiunii de cenzura, care va fi votata miercuri, insa nu a primit un raspuns ferm, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri omologului sau sud-coreean Moon Jae-In invitatia de a participa in septembrie la un forum economic in Rusia, la care este asteptat si premierul japonez si unde au fost invitati deja liderii chinez si nord-coreean, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Am…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare, in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman. Buimaciți de aceasta decizie, liderii PSD au ieșit cu greu sa lanseze mesaje publice, dar, in final, și-au aratat atașamentul fața de Liviu Dragnea și chiar acuza sentința…

- Ministrul Sanatații, negocieri cu reprezentantii sindicatelor Foto: Adriana Turea. Cu putin timp în urma, la Ministerul Sanatatii s-au încheiat negocierile dintre reprezentantii sindicatelor si ministrul de resort Sorina Pintea pe tema Contractului Colectiv de Munca. Renegocierea…

- Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a facut pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sa accepte sa organizeze viitoarea intalnire cu Donald Trump in zona demilitarizata care separa cele doua Corei. Liderii celor doua Corei, Moon și Kim, au avut vinerea trecuta o intalnire in aceeași…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit vineri, in cadrul unui summit istoric, ca tarile lor vor lucra impreuna pentru a obtine o denuclearizare "completa" a Peninsulei Coreene. Acordul face parte din declaratia comuna transmisa dupa intrevederea…

- Kim Jong-Un, liderul nord-coreean, va trece pe jos linia de demarcatie militara care separa cele doua Corei, pentru a participa la summitul istoric de vineri, a informat joi presedintia sud-coreeana citata de agentia EFE. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in il va intampina pe liderul nord-coreean la…