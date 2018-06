Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca recentele plecari din PSD sunt acte de tradare, indiferent de explicatiile oferite de cei care au avut o astfel de optiune. Razvan Popa reaminteste ca cei care au adoptat astfel de atitudini, in trecutul Partidului Social Democrat, si-au incheiat carierele…

- “Consideram extrem de grav faptul ca in anul 2018 seful Guvernului promoveaza public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Conform art. 6, alin. (2) din Statutul Elevului, , fapt care interzice din start orice comportament care poate aduce atingere integritatii fizice sau psihice…

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Tibi Ușeriu nu participa la ceremonia prin care va fi declarat cetațean de onoare al Capitalei. Primaria Capitalei a anunuțat saptamana trecuta ca urmeaza sa-i ofere titlul ultramaratonistului care reprezinta „un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”. Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat…

- Iata o scrisoare-apel catre ”social democrații onești”, publicata pe Facebook: „Recentele abuzuri grosolane și absurde comise de PSDragnea in orașul nostru ma intristeaza profund și ma fac sa privesc cu multa reticența soarta acestui partid. Dupa ultimul așa-zis „congres”, regimul stalinisto – nord-coreean…

- Anastasia, fiica biologica a lui Andrei Gheorghe, a facut un apel catre presa prin care a cerut sa-i fie respectata intimitatea, iar imaginile cu tatal sau mort sa fie eliminate din mediul online. Din pacate, aseara, 20 martie, mai multe site-uri din Romania au difuzat imagini explicite cu trupul neinsuflețit…

- El a spus ca va fi judecat de Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Șerban Bradișteanu, Mircea Geoana, fostul director SRI Costin Georgescu și generalul Degeratu. [citeste si] "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu și Tudose, sunt chemat in fața…

- Monica Macovei a criticat in termeni foarte duri afirmațiile facute de Liviu Dragnea potrivi carora PSD pregatește un proiect pentru o eventuala lege a defaimarii. Macovei avertizeaza ca un astfel de demers este indreptat nu doar impotriva oficialilor, critici la adresa partidului aflat la guvernare,…