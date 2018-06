Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier si ministru de Interne Gabriel Oprea a sustinut vineri seara la Realitatea TV ca, daca Victor Ponta ar fi castigat alegerile prezidentiale in 2014, el ar fi fost propus pentru preluarea sefiei Serviciului Roman de Informatii (SRI), relateaza News.ro.

Fostul vicepremier si ministru de Interne Gabriel Oprea a sustinut vineri seara la Realitatea TV ca, daca Victor Ponta ar fi castigat alegerile prezidentiale in 2014, el ar fi fost propus pentru preluarea sefiei Serviciului Roman de Informatii (SRI).

- Pompier ISU, ranit intr-o explozie a unei cutii suspecte Foto: Arhiva/ IGSU. Un pompier de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj a fost ranit usor astazi dupa ce o cutie suspecta, aflata lânga masina sa, a explodat. Dupa cum transmite corespondentul RRA, Claudiu Padurean,…

- Comisia de control al SRI a transmis, luni, invitatia la audieri pentru fostul director al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, au afirmat surse parlamentare pentru MEDIAFAX. Forul legislativ a trimis si o solicitare catre SRI pentru a cere clarificari despre protocolul SRI-ANI.

- Noi dezvaluiri halucinante in comisia parlamentara de control a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, s-a dezlantuit la audieri. Se pare ca serviciile secrete pegateau noi numiri dupa alegerile prezidentiale din 2014. George…

- Acuzatii extrem de grave in cadrul comisiei parlamentare de Control a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Seful comisiei, Claudiu Manda, spune ca George Maior, fostul sef al Serviciului, ar fi mintit in fata parlamentarilor. Totul vine dupa audirea ex sefului ANI, Horia Georgescu.Vezi si: Concluzie…

- Prim-adjunctul sefului SRI, Florian Coldea, a confirmat la audierile de joi declaratiilor fostului ofiter Daniel Dragomir potrivit carora fostul director al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, a fost interceptat pe baza unui mandat de siguranta nationala.